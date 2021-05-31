Son Dakika | 'Ankesör' soruşturmasında Polis Akademisi öğrencisi 16 FETÖ'cü itirafçı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | 'Ankesör' soruşturmasında Polis Akademisi öğrencisi 16 FETÖ'cü itirafçı oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Polis Akademisi Başkanlığındaki eski öğrencilere düzenlenen operasyonla yakalanan 30 şüpheliden 16'sı "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Polis Akademisi Başkanlığındaki eski öğrencilere düzenlenen operasyonla yakalanan 30 şüpheliden 16'sı "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak itirafçı oldu. 14 şüphelinin ise 'adli kontrol' adı altında serbest bırakıldığı öğrenildi.

Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada, Polis Akademisi Başkanlığında öğrenci olarak öğrenim gördükleri dönemde örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu gerekçesiyle akademiden ilişiği kesilen 46 şüphelinin, daha sonraki dönemde FETÖ ile faaliyetlerini sürdürdükleri tespit edilmiş, bu kapsamda 28 Mayıs'ta İstanbul başta olmak üzere Erzurum, Aydın, Denizli, Çanakkale ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Altı ilde 56 adreste yapılan baskınlarda FETÖ/PDY şüphelisi 46 zanlıdan 30'u yakalanarak gözaltına alınmıştı.

YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde örgütle irtibat ve iltisaklarını devam ettirdikleri ankesörlü telefon numaralarından tespit edilen FETÖ üyesi eski Polis Akademisi öğrencisi 30 şüpheliden 16'sı "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak adli makamların talimatı üzerine emniyetten serbest bırakıldı. Geriye kalan 14 zanlı ise bu sabah Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan örgüt üyelerinin tamamı hakkında "Adli Kontrol" hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı öğrenildi.

(Sadık Kahraman/ İHA)

Son Dakika | 'Ankesör' soruşturmasında Polis Akademisi öğrencisi 16 FETÖ'cü itirafçı oldu
Son Dakika | 'Ankesör' soruşturmasında Polis Akademisi öğrencisi 16 FETÖ'cü itirafçı oldu
Son Dakika | 'Ankesör' soruşturmasında Polis Akademisi öğrencisi 16 FETÖ'cü itirafçı oldu
Son Dakika | 'Ankesör' soruşturmasında Polis Akademisi öğrencisi 16 FETÖ'cü itirafçı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uyuşturucu parası için hırsızlık yapan şahıs kıskıvrak yakalandı
Uyuşturucu parası için hırsızlık yapan şahıs kıskıvrak yakalandı
Metrobüs üstünde yolculuk yapan kişi konuştu: Takipçilerim istedi ben de yaptım
Metrobüs üstünde yolculuk yapan kişi konuştu: Takipçilerim istedi ben de yaptım
İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı! Sapık, kocasının kuzeni çıktı
İç çamaşırları çalınan kadın, gerçeği kamerayla ortaya çıkardı! Sapık, kocasının kuzeni çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Mustafa Şentop Mustafa Varank Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ebru Gündeş Oğuzhan Koç Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | 'Ankesör' soruşturmasında Polis Akademisi öğrencisi 16 FETÖ'cü itirafçı oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 23:51:02. #1.14#

title