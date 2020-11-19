Son dakika: Ankaralı sanayiciler TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi
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Son dakika: Ankaralı sanayiciler TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

19.11.2020 16:27 | Son Güncelleme: 19.11.2020 16:31
Son dakika: Ankaralı sanayiciler TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Son dakika ekonomi haberi... Ankaralı sanayiciler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz artırım kararının kurda istikrar ve enflasyonla mücadele için kaçınılmaz olmasına karşın faizi aşağı çekecek tedbirleri almak gerektiğini ifade etti.

Ankaralı sanayiciler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz artırım kararının kurda istikrar ve enflasyonla mücadele için kaçınılmaz olmasına karşın faizi aşağı çekecek tedbirleri almak gerektiğini ifade etti.

OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, yaptığı yazılı açıklamada, faiz artışının piyasa beklentileri doğrultusunda gerçekleştiğini belirtti.

Çamur, "Sayın Cumhurbaşkanının da her fırsatta ifade ettiği gibi yüksek faiz, üretim ve istihdam önündeki engellerden biridir ancak döviz kurlarındaki oynaklık ve çift haneli enflasyon da en önemli sorunlarımızın başında gelmektedir. Kurda istikrarı sağlamak ve enflasyonla mücadele edebilmek için politika faizinde bir artışa gidilmesi artık kaçınılmaz olmuştur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin ekonomi politikalarında başlayan değişimin, TCMB'nin faiz artışıyla devam ettiğine dikkati çeken Çamur, gösterilen çabaların normalleşme adımlarının geleceğine ilişkin bir işaret olduğunu bildirdi.

Türk ekonomisinde gereksinim duyulan dengelenme sürecinin başladığını belirten Çamur, şu değerlendirmede bulundu:

"Merkez Bankasının faiz artışı kararı da piyasanın gereksinim duyduğu güveni tesis etmesi bakımından çok değerlidir. Ekonomi yönetiminin tek haneli enflasyon, fiyat ve finansal istikrarın sağlanması, mali disiplinin korunması ve yapısal reformların hayata geçirilerek yüksek büyüme ve istihdam sağlanması hedefleri çok önemlidir. İş dünyasının temsilcileri, Ankara sanayicileri olarak bizler, bu hedeflere ulaşılması noktasında üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz."

"Karar piyasa güveninin tesis edilmesine katkı sağlayacak"

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği (GGYD) Başkanı Nezih Allıoğlu da Türkiye ekonomisinin önemli bir virajda olduğunu belirterek, piyasalar için kaçınılmaz hale gelen faiz artışının gerçek etkisinin beklenen ekonomik ve hukuksal yapısal reformların hayata geçirilmesiyle görüleceğini ifade etti.

Allıoğlu, reel sektör için finansal istikrarın önemine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Merkez Bankasının faiz artış kararının finansal istikrarın tesis edilmesine, dolayısıyla üreten kesimin önünü görmesine, piyasa güvenini tesis etmesine katkı sağlayacağını umuyoruz ancak yüksek faiz sürdürülebilir değildir. Dolayısıyla aşağı çekecek tedbirleri almak gerekir. Öncelik enflasyondur. Enflasyonu azaltacak adımlar atılmaz ise önceki somut adımlar etkisini yitirecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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