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Son Dakika | Ankara'ya şehit ateşi düştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre BARIŞ Pınarı Harekat bölgesi Tel Abyad kentinde eğitim sırasında yaşanan silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın haberi, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki baba evine ulaştı.

ANKARA (DHA) - BARIŞ Pınarı Harekat bölgesi Tel Abyad kentinde eğitim sırasında yaşanan silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın haberi, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki baba evine ulaştı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde konuşlu 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'nda görevi sırasında silah kazası sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın şehadet haberi, Elmadağ ilçesindeki baba evine sağlık ekiplerince gelen askeri yetkililerce iletildi. Haber i alan şehidin ailesi yasa boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrakları asılırken, komşuları ve akrabaları şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

1 kız ve 1 erkek çocuk babası olan şehit Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın cenazesinin yarın Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek törenin ardından Ankara'ya gönderileceği belirtildi. Şehit Binbaşı Yıldırım, Elmadağ'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Son Dakika | Ankara'ya şehit ateşi düştü

Son Dakika | Ankara'ya şehit ateşi düştü

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