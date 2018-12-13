Son Dakika! Ankara Valisi Vasip Şahin, YHT'nin Kılavuz Treniyle Çarpıştığını Açıkladı

Ankara-Konya seferini yapan YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren, Yenimahalle ilÃ§esine baÄŸlÄ± MarÅŸandiz istasyonunda yol kontrolÃ¼ yapan kÄ±lavuz treniyle Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kaza sonucu iki vagon raydan Ã§Ä±karak Ã¼st geÃ§ide Ã§arptÄ±, Ã¼st geÃ§it trenin Ã¼zerine devrildi. Kaza sonucu 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 43 kiÅŸi yaralandÄ±.

VALÄ° ÅAHÄ°N: 4 Ã–LÃœ, 43 YARALI

Ankara ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren banliyÃ¶ treniyle Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±" denildi.

Ankara Valisi Vasip Åahin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Åu an itibariyle 43 vatandaÅŸÄ±mÄ±z yaralÄ±, 4 vatandaÅŸÄ±mÄ±z Ã¶lÃ¼ olarak Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Hem AFAD hem UMKE ekiplerimiz Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. KazanÄ±n nedeni iÃ§in yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma devam ediyor" dedi. Ankara Valisi Åahin, tren kazasÄ±nÄ±n YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren'in aynÄ± gÃ¼zergahta yol kontrolÃ¼ yapan kÄ±lavuz trene Ã§arpmasÄ± sonucu meydana geldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Ankara Valisi Vasip Åahin

BAKANLIKTAN AÃ‡IKLAMA: YHT RAYINDA OLMAMASI GEREKÄ°YORDU

UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Kontrol lokomotifinin YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren rayÄ±nda olmamasÄ± gerekiyordu" denildi.