Son Dakika! Ankara Valisi Vasip Şahin, YHT'nin Kılavuz Treniyle Çarpıştığını Açıkladı
Son dakika! Ankara'dan Konya'ya giden Yüksek Hızlı Tren, yol kontrolü yapan kılavuz trenle çarpıştı. Kazayla ilgili acı bilançoyu açıklayan Ankara Valisi Vasip Şahin "4 ölü, 43 yaralı var." dedi.
Ankara-Konya seferini yapan YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren, Yenimahalle ilÃ§esine baÄŸlÄ± MarÅŸandiz istasyonunda yol kontrolÃ¼ yapan kÄ±lavuz treniyle Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kaza sonucu iki vagon raydan Ã§Ä±karak Ã¼st geÃ§ide Ã§arptÄ±, Ã¼st geÃ§it trenin Ã¼zerine devrildi. Kaza sonucu 4 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 43 kiÅŸi yaralandÄ±.
VALÄ° ÅAHÄ°N: 4 Ã–LÃœ, 43 YARALI
Ankara ValiliÄŸinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren banliyÃ¶ treniyle Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±" denildi.
Ankara Valisi Vasip Åahin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Åu an itibariyle 43 vatandaÅŸÄ±mÄ±z yaralÄ±, 4 vatandaÅŸÄ±mÄ±z Ã¶lÃ¼ olarak Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Hem AFAD hem UMKE ekiplerimiz Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. KazanÄ±n nedeni iÃ§in yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸma devam ediyor" dedi. Ankara Valisi Åahin, tren kazasÄ±nÄ±n YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren'in aynÄ± gÃ¼zergahta yol kontrolÃ¼ yapan kÄ±lavuz trene Ã§arpmasÄ± sonucu meydana geldiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
BAKANLIKTAN AÃ‡IKLAMA: YHT RAYINDA OLMAMASI GEREKÄ°YORDU
UlaÅŸtÄ±rma ve AltyapÄ± BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Kontrol lokomotifinin YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren rayÄ±nda olmamasÄ± gerekiyordu" denildi.
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İlk haber üst geçit küçüldü tren büyüdü çarptı şimdi bilmem ne lokomatifi hızlı tren rayında. var bi neyse. ölülerimize rahmet milletimize baş sağlığı DİLEĞİYLE ALLAH YAR YARDIMCIMIZ OLSUNCevap Yaz Yayından Kaldır
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oklavuz treni kim getirdi o rayı üstüne kimler oraya gelmesi için talimat verdi ise hesap sorulmalı bu iş başsağlığı ile gçiştirilmemeli ölenlerin kanı yerde kalmamalıCevap Yaz Yayından Kaldır
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EVET BAKALIM BU SEFER SUÇU KİMİN ÜSTÜNE ATACAKSINIZZZZZCevap Yaz Yayından Kaldır
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abi bunlar sadece dar gelirli vatandaşa elektrık doğalgaz ve suya zam üstüne zam yapmakla meşguller,,çıksınlar piyasaya esnaf kan ağlıyor vatandaş geçinemiyor ki harcama yapsın :(Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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20 senedir Fransa da yım hiç trenin tren le Çarpışmasını hiç duymadım.. hiç olmadı. Tamamen sorumsuzluk. ihmal. Ce cinayettir diyorum.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır