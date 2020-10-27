Son dakika! Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği Platformu'ndan "yatırımları yayma" önerisi

Son dakika gündem haberi... Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği Platformu, yatırımların belirli bölgelerde yoğunlaşmasının risk oluşturduğunu belirtti.

Ankara Uluslararası Batı Karadeniz Birliği Platformu, yatırımların belirli bölgelerde yoğunlaşmasının risk oluşturduğunu belirtti.

Platformdan yapılan açıklamada, ülkemizdeki sanayileşme aksının, Marmara Bölgesi'nde özellikle de İstanbul-Sakarya-Bursa ekseninde yoğunlaştığı anımsatıldı.

Son zamanlarda Ford ve Volkswagen gibi dünya ölçeğindeki firmaların ülkemizde yatırım yapmayı planladıklarına da değinilen açıklamada, ülkemizin neresine yapılırsa yapılsın yatırımlar, bizleri son derece mutlu etmektedir. Ancak yatırımlar ve refahın bölgesel kaldığı, ülke genelinde nitelikli başka noktalara taşınamadığı, bu durumun hem yoğunlaşan yerleri yaşanılamaz hale getirdiği hem de mevcut sanayi alanları dışındaki yerlerin gelişme potansiyellerini yok ettiği görülmektedir." ifadesi kullanıldı.

Deprem, savaş, terör ve diğer afetler gibi durumlar dikkate alındığında yatırımları bir bölgede yoğunlaştırmanın stratejik açıdan büyük riskler içerdiği savunulan açıklamada, gelişmiş ülkelerdeki gibi sanayi alanlarını uygun yerlere yaymanın mevcut riskleri oldukça azaltacağına dikkat çekildi.

Ülkemizin en stratejik noktalarından biri olan Filyos Bölgesi'nin mega-endüstri bölgesi ilan edildiği anlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Yukarıda ele aldığımız riskler ve fırsatları da dikkate alarak, otomobil üreticileri başta olmak üzere bütün yatırımcılara bölgemizin lokomotifi, büyük bir stratejik merkez olarak gördüğümüz Filyos ve Mega Endüstri Bölgesi dikkate alınmadan, imkanları incelenmeden yatırım yapılmaması çağrısında bulunuyoruz. Deprem riski bulunmayan özel bir noktada yer alan Filyos, Türkiye'nin üçüncü büyük limanı ve sunduğu diğer imkanlarıyla bölgemizin ve ülkemizin kaderini değiştirecektir."

- Büyük yatırımları Filyos'a yönlendirin çağrısı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, bu kararların oluşumunda önemli roller oynadığı vurgulanarak, "Stratejik bir bakış açısıyla sağlıklı bir kalkınma sağlanabilmesi için devletimizin bu güzide birimi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza da bir çağrımız var; Filyos'u 1. mega-endüstri bölgesi olarak ilan eden Sayın Cumhurbaşkanımızın idealini, birlikte yüceltelim, büyük çaplı yatırımların Filyos'a yönlendirilmesinde sizin katkınızın değeri büyüktür. Bu değerli katkınıza, 7 ilin birlikte talebi olduğunu unutmamanızı belirterek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek