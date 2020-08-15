Son dakika! ANKARA Tuz Gölü'nde tepki çeken görüntü Son dakika habere göre Tuz Gölü'nde tepki çeken görüntüANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Tuz Gölü'nü ziyaret eden bazı kişilerin, koronavirüse karşı önlem almak için kullandıkları maskeleri bölgeye atmaları tepki çekti.

Tuz Gölü'nde tepki çeken görüntü

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Tuz Gölü'nü ziyaret eden bazı kişilerin, koronavirüse karşı önlem almak için kullandıkları maskeleri bölgeye atmaları tepki çekti.

Ankara, Konya ve Aksaray sınırları içinde bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, vatandaşların akınına uğruyor. Gölün Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi sınırlarındaki bölümünü ziyarete gelen vatandaşların bazılarının maske taktığı, bazılarının ise takmadığı görüldü. Ayrıca, bazı vatandaşların ziyaret sonrası kullandıkları maskeyi ve pet şişeleri göl üzerine attığı görüldü. Göle atılan maskelerin tehlike saçtığını belirten vatandaşlar hem çevrenin kirletildiğini hem de maskelerin hastalık saçtığını söyledi.

Kaynak: DHA