Son dakika... Ankara TEM ve İstihbarat şube müdürlüklerinin ortak operasyonuyla, FETÖ'nün "gaybubet evi"nde... Son dakika gündem haberine göre Ankara TEM ve İstihbarat şube müdürlüklerinin ortak operasyonuyla, FETÖ'nün "gaybubet evi"nde saklandığı belirlenen 7 örgüt mensubu gözaltına alındı.

Ankara TEM ve İstihbarat şube müdürlüklerinin ortak operasyonuyla, FETÖ'nün "gaybubet evi"nde saklandığı belirlenen 7 örgüt mensubu gözaltına alındı. Kaynak: AA