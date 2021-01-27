Ankara Şehir Hastanesi'nde 80 yaş üstünün aşılanması sürüyor

ANKARA Şehir Hastanesi'nde, 80 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs aşısı yapılmaya devam ediliyor. Doç. Dr. Orhan Küçükşahin, aşı ile ilgili şu ana kadar ciddi bir yan etkiyle karşılaşmadıklarını söyledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında belirlenen aşı takvimi doğrultusunda 80 yaş üstü vatandaşların sağlık kuruluşlarında aşılanması sürüyor. Vatandaşlar, Ankara Şehir Hastanesinde de randevu alarak aşılarını yaptırıyor. Hastanede belirlenen aşı odalarında aşıların ilk dozu uygulanan vatandaşlar, 15 dakika gözlem amaçlı kontrol altında tutulduktan sonra evlerine gönderildi. Bugün aşı olan 84 yaşındaki Pervin Kambak, "Tabii ki bu virüsten korunmak istedim o yüzden aşıyı tercih ettim. Bekliyordum zaten aşının ne zaman geleceğini. Aşı sıramın geldiğini öğrendim. Oğlum da burada doktor. Aldı getirdi, ben de aşı oldum. Herkes aşısını olsun, olmalarını tavsiye ederim. Sağlığını düşünen gelsin" dedi.

'CİDDİ BİR YAN ETKİ YOK'

İç Hastalıkları ve Romotoloji Bölümünde görevli Doç. Dr. Orhan Küçükşahin, bugüne kadar yapılan aşılarda ciddi bir yan etkiye rastlanmadığını belirterek, "Biliyorsunuz yeni parti aşılarımız da geldi ve şu anda incelemeleri devam ediyor. Şu an 80 yaş hastalarımızı aşılamayı bekliyoruz. Biz Ankara Şehir Hastanesi olarak 130 adet aşı polikliniğinde hizmet veriyoruz gece saat 00.00'a kadar. Ciddi bir yan etki ile şu anda karşılaşmadık. Lokal, diğer grip aşılarında olduğu gibi aşı yerinde hafif ağrı, hafifi baş ağrısı ve kırgınlık oluşabilir. 85 yaş üstünü biliyorsunuz evlerinde aşıladık. 80 yaş üstü ile birlikte yavaş yavaş yoğunluk oluşmaya başladı. Ama biz hazır bir şekilde bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı