Son dakika... Ankara saldırısının şehit sivil memuru Ayşegül Pürnek Kayseri'de anıldı

Ankara'da Merasim Sokak'taki terör saldırısında şehit olan sivil memur Ayşegül Pürnek, Kayseri'de mezarı başında anıldı.

Kayseri Kartal Şehitliği'nde düzenlenen etkinlikte anne Gülay Pürnek ve yakınları, Ayşegül Pürnek için dua edip, gözyaşı döktü. Programda şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve mevlit okutuldu.

Anne Gülay Pürnek, aradan geçen 5 yıla rağmen kızına özleminin ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek, "Şehidimizin 5. ölüm yıl dönümü. Kızım gelin oldu, kar yağdı üzerine. Çok duyguluyum, vatan sağ olsun." dedi.

Böyle bir evlat yetiştirmenin gururunu yaşadığını ifade eden Pürnek, "Evlat acısı çok zor, Allah kimseye vermesin. Rabb'im emanetine aldı, sabrını veriyor. Onun özlemi beni çok yıkıyor ama sabrediyorum. O şimdi cennette. Şehitlik unvanını aldı, herkes şehit olamıyor. Rabb'im ona nasip etti. Ben de böyle bir evlat yetiştirdiğim için kendimle gurur duyuyorum." diye konuştu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz da Ankara'daki hain saldırıda şehit olan Ayşegül'ü anmak için toplandıklarını belirterek, şehitlerin bu vatanın en değerlileri olduğunu söyledi.

Şehitleri unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Yeter ki bayrağımız dalgalansın, biz ölmeye, vatan için mücadeleye her zaman hazırız. Bu cennet vatanımızı kimse bölüp parçalayamaz. Son günlerde 13 şehidimiz oldu. Kahpece 13 savunmasız insanımızı hainler alçakça şehit etti. Bu şehitlerin kanının yerde kalmaması için devletimizin elinden ne geliyorsa yapmasını istiyoruz. Son terörist bitene kadar terörle mücadelenin devam etmesini istiyoruz."

Terörün sadece dağlarda olmadığını, devletten maaş alıp terör propagandası yapanların varlığının kendilerini rahatsız ettiğini dile getiren Yavuz, "Kravatlı teröristler maalesef gazi Meclisimizde milletvekili adı altında kürsülerden devletimize, milletimize, polise, askere hakaretler savuruyor. Onların orada yapmış olduğu konuşmalar kanımıza dokunuyor. Onların bir an önce meclisten uzaklaştırılıp, hak ettikleri cezalara çarptırılmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Programa, şehidin yakınları, protokol üyeleri ve askeri yetkililer katıldı.

Genelkurmay Başkanlığında memur olarak çalışan Pürnek ile birlikte 29 kişi, 17 Şubat 2016'da Ankara Merasim Sokak'ta iş çıkışı servis araçlarının geçişi sırasında teröristlerce patlayıcı yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil