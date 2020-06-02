Son Dakika: ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Rus mevkidaşı Murashko ile görüştü
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Son Dakika: ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Rus mevkidaşı Murashko ile görüştü

Son dakika habere göre Sağlık Bakanı Koca, Rus mevkidaşı Murashko ile görüştüSAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

02.06.2020 18:23 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:27

Sağlık Bakanı Koca, Rus mevkidaşı Murashko ile görüştü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Rusya Federasyonu Sağlık Bakanı Mikhail Murashko ile video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. İki bakan, Covid-19 aşısı geliştirme konusunda işbirliği ve ortak klinik çalışmalara başlama kararı aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türkiye ve Rusya, Covid-19 aşısı geliştirme konusunda işbirliğine başlıyor. İki bakanın görüşmesinde, aşı ve ilaç üretiminde tecrübe paylaşımı ve klinik çalışmalarda işbirliği konusunda mutabık kalındı. Perşembe günü, Sağlık Bakanlığı TÜSEB Aşı Enstitüsü Bilim Kurulu ile Rus bilim insanları arasında ilk toplantı yapılacak. Bundan sonraki süreçte iki ülke bilim insanları aşı konusunda ortak çalışma yürütecek.

'HER TÜRLÜ İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ'

Bakan Koca görüşmede, Türkiye'nin Dünya Sağlık Örgütü'nde farklı bir tedavi algoritması kullanarak başarı sağladığını hatırlattı. Vaka ve ölüm sayılarının günden güne düştüğünü ifade eden Bakan Koca, iyileşen hasta sayısının 130 bine ulaştığını, salgını kontrol altına aldıklarını ve 1 Haziran itibariyle normalleşme sürecine başladıklarını söyledi. Türkiye'de 22 merkezde Covid-19 aşısı üretmek için çalışmaların devam ettiğini, 4 merkezde ise hayvan deneyleri aşamasına gelindiğini ifade eden Koca, "Aynı coğrafyayı paylaşan iki ülkenin bilim insanlarının küresel salgına karşı oluşturdukları sinerjiyi çok değerli buluyorum. Aşı ve ilaç üretimi konusunda tecrübe paylaşımı ve her türlü işbirliğine açık olduğumuzu yenilemek istiyorum" dedi.

'HAYVAN DENEYLERİNDE OLUMLU SONUÇ ALDIK'

Dr. Mikhail Murashko ise, Covid-19 aşısının sentezi üzerine çalıştıklarını, hayvan deneylerinde olumlu sonuçlar aldıklarını ve kısa zamanda klinik çalışmalara başlanacağını ifade etti. Türkiye'nin kullandığı İlaç Takip Sistemini (İTS) ve Ürün Takip Sistemini (ÜTS) önemsediklerini ifade eden Murashko, bu konuda tecrübe paylaşımı talebinde bulundu.

İki bakan, görüşmelerin düzenli olarak tekrarlanması ve ilaç-aşı geliştirmede ortak çalışmalar yapma konusunda görüş birliğine vardı.

Son Dakika: ANKARA Sağlık Bakanı Koca, Rus mevkidaşı Murashko ile görüştü

Kaynak: DHA

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