Son dakika: ANKARA REYHANLI DAVASINDA GÖZLERİ DOLAN HAKİM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
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Son dakika: ANKARA REYHANLI DAVASINDA GÖZLERİ DOLAN HAKİM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: ANKARA'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Buket Demirel (54), toprağa verildi.

ANKARA'da yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi üyesi hakim Buket Demirel (54), toprağa verildi.

Ankara'da, diyabet ve böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavisini sürdürebilmek için bir süre önce izne ayrılan hakim Buket Demirel, dün Batıkent Turgut Özal Mahallesi'ndeki evinde ölü bulundu. Evde polisin yaptığı incelemenin ardından Demirel'in cansız bedeni, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Bir süre önce kalp ameliyatı geçiren ve 21 yaşında oğlu olan Buket Demirel'in, diyabete bağlı kronik böbrek hastalığı nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Demirel'in cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak Karşıyaka Mezarlığı'na getirildi. Burada düzenlenen törene Demirel'in yakınları katıldı. Kılınan canaze namazının ardından Demirel'in cenazesi toprağa verildi.

'BABAM NEREDE' SORUSU GÖZLERİNİ DOLDURMUŞTU

Buket Demirel, 2013'te Hatay Reyhanlı'da, 5'i çocuk 52 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin davanın güvenlik gerekçesiyle Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında gözlerinin dolmasıyla gündeme gelmişti. Patlamada hayatını kaybeden Yusuf İşgör'ün duruşmaya katılan eşi Canan İşgör'ün "9 yaşına gelen çocuğum 'Benim babamın kefeni niye kanlı' diye hesap soruyor. 2,5 yaşına gelen çocuğum da 'Babam nerede' diye bana soruyor" sözleri üzerine Demirel'in gözleri dolmuştu.

Son dakika: ANKARA REYHANLI DAVASINDA GÖZLERİ DOLAN HAKİM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika: ANKARA REYHANLI DAVASINDA GÖZLERİ DOLAN HAKİM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika: ANKARA REYHANLI DAVASINDA GÖZLERİ DOLAN HAKİM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Son dakika: ANKARA REYHANLI DAVASINDA GÖZLERİ DOLAN HAKİM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika: ANKARA REYHANLI DAVASINDA GÖZLERİ DOLAN HAKİM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler
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