Son Dakika | Ankara polisinden yasa dışı bahis örgütüne darbe
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son Dakika | Ankara polisinden yasa dışı bahis örgütüne darbe

11.12.2020 10:41 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:46
Son Dakika | Ankara polisinden yasa dışı bahis örgütüne darbe

Son dakika habere göre Ankara merkezli 5 ilde yasa dışı bahis düzenleyen suç örgütüne yönelik operasyonda 40 şüpheliden 31'i yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara merkezli 5 ilde yasa dışı bahis düzenleyen suç örgütüne yönelik operasyonda 40 şüpheliden 31'i yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 bin 258 futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahis düzenleyen suç örgütünü takibe aldı. 3 aylık süren fiziki ve teknik takibin ardından Ankara merkezli olarak İstanbul, Yalova, Kastamonu ve Bayburt illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 40 şüpheliden 31'i yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda örgütün elebaşı S.B.K. ile örgüt üyeleri S.T. ve H.E., lüks araçta İstanbul'da düzenlenen yasa dışı bahisten kazanıldığı anlaşılan 5 milyon Türk lirası, değerli maden ve kıymetli evraklarla birlikte yakalandı. Ayrıca örgüt üyelerinin ev ve işy erlerinde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu. Örgütün yasadışı bahis paralarını üçüncü şahıslardan kiraladığı 29 kişiye ait 116 değişik bankaya ait hesaplarda topladığı ve başka şahısların üzerine şirketler kurdurarak para naklini bu şirketler tarafından kazanılmış gelirler gibi gösterdikleri tespit edildi. Ayrıca örgüt lideri S.B.K'nın İstanbul'da örgütün hücre evleri olarak kullanıldığı anlaşılan evleri kasa olarak kullandığı tespit edildi. S.B.K'nın paranın bir kısmı ile değerli maden yatırımı yaptığı belirlendi. Örgütün üst düzey üyesi olduğu anlaşılan 11 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi
Ankara'da yasa dışı bahis operasyonunda 3 bavul içinde 5 milyon lira nakit para ele geçirildi
Son dakika gündem: Yasa dışı bahis operasyonunda 15 gözaltı
Son dakika gündem: Yasa dışı bahis operasyonunda 15 gözaltı
Türkiye'ye yasa dışı giren Suriyeli saklandığı barakada yakalandı
Türkiye'ye yasa dışı giren Suriyeli saklandığı barakada yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Mustafa Şentop Mustafa Destici Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Başak Dizer Demet Özdemir Hakan Taşıyan Gonca Vuslateri
Spor Neymar Okan Buruk Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler İlaç Pfizer Karabağ Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Ankara polisinden yasa dışı bahis örgütüne darbe - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 10:46:23. #1.14#
title