Son dakika... Ankara polisinden hırsızlara 'Bağbozumu' operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını çalan 2 zanlıyı Bağbozumu operasyonu ile yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Keçiören ilçesinde evden yaklaşık 2 milyon TL değerinde ziynet eşyaları, döviz cinsinden ve Türk Lirası cinsinden paranın içerisinde bulunduğu çelik kasanın şüphelilerce müştekiye ait valize koyup götürerek hırsızlık olayının gerçekleştirmeleri neticesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği görevlileri tarafından 90 ayrı güvenlik kamerasının yaklaşık 402 saat görüntüleri incelendi. Yapılan incelemede şüphelilerin hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra lüks araca binerek olay yerinden uzaklaştıkları görüldü.

Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde hırsızlık olayını aile bireyleri olan, 3 evden hırsızlık, 1 otodan hırsızlık, 1 hayvan hırsızlığı, 2 diğer suçlar olmak üzere 7 suç kaydı olan M.Ç., 1 evden hırsızlık kaydı olan S.B., 16 evden hırsızlık, 1 açıktan hırsızlık, 5 diğer suçlar olmak üzere 22 suç kaydı olan K.Ç., 3 evden hırsızlık kaydı olan M.T. ve 3 evden hırsızlık, 2 diğer suçlar olmak üzere 5 suç kaydı olan M.T.'nin gerçekleştirmiş oldukları tespit edildi.

Yakalama çalışmaları devam ederken şüpheli şahısların olayda kullandıkları araç ile Ankara iline tekrar hırsızlık yapmak için geldikleri tespit edilerek araç takibe alındı. Çevre yolu üzerinde durdurulan araç içerisinde bulunan şüphelilerden M.Ç. ve S.B. isimli şahıslar uzun kovalamaca neticesinde bir çıkmaz sokakta kıstırılarak yakalanarak, Hırsızlık Büro Amirliğine getirildi. Şüpheliler M.Ç. ve S.B. ile yapılan saatler süren çapraz sorgu neticesinde çalmış oldukları ziynet eşyalarını ve döviz paraları bozdurarak harcadıklarını öne sürdü. Şüpheli M.Ç.'nin babasına ait Keçiören Bağlum bölgesinde bağ evinin olduğun yapılan sorguda öğrenildi. Bağlum da bulunan bağ evi tespit edilerek bahçesinde yapılan kazı ve kar temizleme çalışmaları neticesinde olay dan sonra şüphelilerin çaldıkları kasa ile birlikte bağ evine geldikleri ve çalmış oldukları kasayı burada balyozlarla açtıktan sonra kasa içerisinde bulunan TL, döviz cinsinden paraları ve çeşitli ziynet eşyalarını alıp, kasa içerisinden çıkan müştekiye ait pasaportları, maddi olarak değeri bulunmayan takıları, olayda kullandıkları elbiseleri ve müştekiye ait diğer belgeleri yakmaya çalışıp tekrar kasaya koyup bağ evinin bahçesine gömdükleri tespit edildi. Müştekiye ait kazı sonucunda ele geçirilen malzemeler cumhuriyet savcısının talimatıyla muhafaza altına alınıp, Hırsızlık Büro Amirliğine getirildi. Adli makamlara sevk edilen şüpheliler M.Ç. ve S.B. tutuklandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa