Son dakika... Ankara Otomobil 2 metreden apartman bahçesine düştü, sürücü yaralandı
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Son dakika... Ankara Otomobil 2 metreden apartman bahçesine düştü, sürücü yaralandı

Son dakika haberlerine göre Otomobil 2 metreden apartman bahçesine düştü, sürücü yaralandıANKARA'da alkollü olduğu iddia edilen ve kontrolü kaybeden sürücü otomobili ile 2 metreden apartman bahçesine düştü.

12.07.2020 05:43 | Son Güncelleme: 12.07.2020 05:47

Otomobil 2 metreden apartman bahçesine düştü, sürücü yaralandı

ANKARA'da alkollü olduğu iddia edilen ve kontrolü kaybeden sürücü otomobili ile 2 metreden apartman bahçesine düştü. Hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, sabaha doğru saat 04.00 sırlarında Mamak İlçesi Sağduyu Caddesi'nde meydana geldi. Turgut Özal Bulvarı yönünde ilerleyen Yusuf P. yönetimindeki 06 GPA 51 plakalı otomobil, iddiaya göre; sürücünün alkolün etkisinde olması ve direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrularak, 2 metre yükseklikten apartman bahçesine düştü. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Yusuf P., yaralandı. Kaza gürültüsü ile uyanan bina sakinleri, sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Yusuf P., ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, otomobilde yapılan incelemede çok sayıda içki kutusu buldu.

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Son dakika... Ankara Otomobil 2 metreden apartman bahçesine düştü, sürücü yaralandı

Kaynak: DHA

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