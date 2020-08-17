Son dakika! Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan ormanda çıkan yangın 1 saat içerisinde büyümeden söndürüldü.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan ormanda çıkan yangın 1 saat içerisinde büyümeden söndürüldü.

Son dakika haberi: Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan ormanda çıkan yangın 1 saat içerisinde büyümeden söndürüldü.

17.08.2020 01:30 | Son Güncelleme: 17.08.2020 02:39

Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan ormanda çıkan yangın 1 saat içerisinde büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika! Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan ormanda çıkan yangın 1 saat içerisinde büyümeden söndürüldü.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü 3. Sayfa
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Politika
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü Güncel
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu Magazin
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
Bakan Selçuk'tan 'Okulların açılması yine ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim Güncel
Bakan Selçuk'tan "Okulların açılması yine ertelenir mi?" sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız
Dışişleri'nden Ermenistan'a sert tepki: Sinsi ittifakın farkındayız
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Konya'da oyun bağımlısı 16 yaşındaki çocuk evden kaçtı
Konya'da oyun bağımlısı 16 yaşındaki çocuk evden kaçtı
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar
Türkiye'nin hiç unutamadığı 45 saniye! 21. yılında 17 Ağustos depremi ve sonrasında yaşananlar
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump'ın kardeşi hayatını kaybetti
Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı
Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
Sörloth Leipzig ile görüştü! Anlaşma çok yakın
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Sterling'in boş kaleye atamadığı pozisyon, Manchester City-Lyon maçına damga vurdu
Nehirde akıntıya kapılan 18 yaşındaki genç hastanede yaşamını yitirdi
Nehirde akıntıya kapılan 18 yaşındaki genç hastanede yaşamını yitirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Aamir Khan Murat Dalkılıç Tamer Karadağlı
Spor Tamer Tuna Arda Turan Fatih Terim Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Bakan Çocuk Joe Biden
Şu an buradasınız: Son dakika! Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan ormanda çıkan yangın 1 saat içerisinde büyümeden söndürüldü. - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 02:49:36. #1.15#
title