Son dakika! Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan ormanda çıkan yangın 1 saat içerisinde büyümeden söndürüldü.
Son dakika haberi: Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan ormanda çıkan yangın 1 saat içerisinde büyümeden söndürüldü.
17.08.2020 01:30 | Son Güncelleme: 17.08.2020 02:39
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bulunan ormanda çıkan yangın 1 saat içerisinde büyümeden söndürüldü. Yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.
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Kaynak: İHA