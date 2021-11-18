Son Dakika: Ankara'nın Keçiören ilçesinde 3 katlı binada LPG nedeniyle patlama meydana geldi

Keçiören ilçesi Kızlarpınarı Caddesi'nde saat 22.26 sıralarında meydana gelen olayda, 3 katlı bir binanın tüm katlarının mutfak bölümlerinde patlama meydana geldi.

BİNADA LPG SİSTEMİ KULLANILIYORMUŞ

Binada doğal gaz yerine LPG sistemi kullanıldığı ve binanın mutfak bölümünde yıkılmalar olduğu öğrenildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki 6 yaralı sağlık ekiplerine teslim edilirken ekiplerin enkazda arama çalışmaları devam ediyor.

KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANI: 6 KİŞİ YARALANDI

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 6 vatandaşın yaralandığı ve birinin durumunun ağır olduğu bilgisini verdi. Başkan Altınok, "Bu kadar bir hasar olmaz. Doğal Gaz patlaması gibi gözüküyor. Bir kat olduğu gibi çökmüş durumda, altı yaralımız var ikisi çocuk. İnşallah hayati tehlikesi olan, ölen olmaz. Binanın dörtte biri göçmüş durumda. Arama ve tarama çalışmaları yapılıyor. 60 yıllık bir bina, kentsel dönüşüm kapsamında yer alan bir bölgede yer alıyor. Zemin artı iki kattan oluşuyor. Deprem olmuş gibi çökmüş durumda" dedi.

MANSUR YAVAŞ: EKİPLERİMİZ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN ÇALIŞIYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Keçiören ilçemizde bir binada meydana gelen patlamada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Ankara İtfaiyesi ekiplerimiz bölgedeki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sosyal hizmetler ekiplerimiz de mağdur vatandaşlarımıza yardım için bölgede çalışıyor." dedi.