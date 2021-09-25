Son Dakika | Ankara-Niğde otoyolunda dehşet kaza: 1 ölü
Son dakika haberleri... Ankara-Niğde otoyolunda tır kazası sonucu 1 Hırvatistan vatandaşı hayatını kaybetti.
ANKARA (İHA) - Ankara- Niğde otoyolunda tır kazası sonucu 1 Hırvatistan vatandaşı hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre kaza Ankara-Niğde otoyolunun Ankara yönüne doğru 43'üncü kilometrede meydana geldi. Hırvatistan uyruklu Jung Drazen kontrolündeki KZ 737 CI plakalı tır, aynı istikamette yol alan Gazi Orhan kontrolündeki 66 LS 770 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Hırvatistan uyruklu sürücü Jung Drazen hayatını kaybetti.
Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - ANKARA