Son Dakika: ANKARA MSB Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre MSB Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
20.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 20.08.2020 12:01
MSB Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Avaşin bölgelerinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist daha hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek denildi.
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Kaynak: DHA