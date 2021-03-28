Son dakika haberleri: Ankara merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı
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Son dakika haberleri: Ankara merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Ankara merkezli silah kaçakçılığı operasyonu: 8 gözaltı

Son dakika gündem haberi... Ankara merkezli 2 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Ankara merkezli 2 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nin Ankara merkezli 2 ilde silah kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu. Silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 9 şahsa yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyonda 23 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet faturasız kurusıkı tabanca, 5 adet av tüfeği, 5 adet şarjör, 135 adet tabanca fişeği, 1 adet AK 47 fişeği, 1 adet siensi makinesi, 1 adet kaplama makinesi ile çok sayıda silah parçası ele geçirildiği açıklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

(Ömer Faruk Karataş - Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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