Ankara merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 23'e yükseldi
Ankara merkezli 23 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara merkezli 23 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 23 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün mülki idari mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 51 şahsa yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
(Ali Nargüner/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı