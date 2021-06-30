Ankara merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 23'e yükseldi
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Ankara merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 23'e yükseldi

Ankara merkezli FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 23'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara merkezli 23 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara merkezli 23 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara merkezli 23 ilde FETÖ/PDY terör örgütünün mülki idari mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 51 şahsa yönelik operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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