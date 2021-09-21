Son dakika: Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içeresinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 12 zanlının yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.