Son dakika: Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı
Son dakika haberlerine göre Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 zanlı yakalandı.
Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 zanlı yakalandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içeresinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 12 zanlının yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.
Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
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