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Son dakika: Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

AA / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel
Son dakika: Ankara merkezli FETÖ operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen FETÖ operasyonunda 7 zanlı yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içeresinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 12 zanlının yakalanması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

AA / Cankut Taşdan - Son Dakika Haberleri
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