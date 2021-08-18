Son Dakika | Ankara Keçiörengücü, kaleci Hüseyin Yılmaz'ı transfer etti
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Son Dakika | Ankara Keçiörengücü, kaleci Hüseyin Yılmaz'ı transfer etti

Son Dakika | Ankara Keçiörengücü, kaleci Hüseyin Yılmaz'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Musa Samur - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Manisaspor'dan kaleci Hüseyin Yılmaz ile anlaştı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Manisaspor'dan kaleci Hüseyin Yılmaz ile anlaştı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada "Ankara Keçiörengücü'müz son olarak Manisaspor forması giyen 25 yaşındaki kaleci Hüseyin Yılmaz ile 3 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.

Beşiktaş altyapısında futbola başlayan Hüseyin Yılmaz, Ümraniyespor, Sancaktepe ve Turgutluspor takımlarında oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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