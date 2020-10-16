Son Dakika | Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Eylül 2020'de olay çıkaran 5 kişiye 8 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Eylül 2020'de olay çıkaran 5 kişiye 8 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.