Son Dakika | Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Eylül 2020'de olay çıkaran 5 kişiye 8 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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Son Dakika | Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Eylül 2020'de olay çıkaran 5 kişiye 8 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

16.10.2020 18:05 | Son Güncelleme: 16.10.2020 18:08
Son Dakika | Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Eylül 2020'de olay çıkaran 5 kişiye 8 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Eylül 2020'de olay çıkaran 5 kişiye 8 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Eylül 2020'de olay çıkaran 5 kişiye 8 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Kılıç

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