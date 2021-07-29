Son Dakika | Ankara Hastanesinin arkasındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü

Bir son dakika haberine göre Ankara Hastanesinin arkasında bulunan otluk alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Ankara Hastanesinin arkasında bulunan otluk alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ ilçesinde bulunan Ankara Hastanesinin arkasındaki metruk yapı ve çevresindeki otluk alanda yangın çıktı.

Vatandaşlar ve hastane görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Herhangi bir can kaybının olmadığı yangının, çocukların attığı maytaplardan metruk binada çıkarak, çevredeki alana yayıldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan