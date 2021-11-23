Son dakika haberleri | FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma mahrem yapılanmasına 42 ilde iş zamanlı operasyon

ANKARA (İHA) - FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma mahrem yapılanmasına 42 ilde iş zamanlı operasyon

ANKARA - Ankara Emniyet TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik 101 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 42 ilde düzenlenen operasyonlarda 53 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet TEM Şube Müdürlüğünce FETÖ/PDY terör örgütünün Jandarma mahrem yapılanmasına yönelik çalışmalarda, örgüt yöneticilerinden ele geçen program içeriklerinden örgüt üyesi askeri personellerden sorumlu mahrem imam oldukları deşifre edilen ve haklarında etkin pişmanlıktan yararlanan örgüt mensuplarının beyan ve teşhisleri bulunan 101 şüpheliye yönelik Ankara merkezli 42 ilde eşzamanlı düzenlenen planlı operasyon neticesinde 53 şüpheli yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalara devam edildiği bildirildi.