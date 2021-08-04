Son Dakika: Ankara elektrik kesintisi! 4 Ağustos Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?
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Son Dakika: Ankara elektrik kesintisi! 4 Ağustos Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Son Dakika: Ankara elektrik kesintisi! 4 Ağustos Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?
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Son Dakika: Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 4 Ağustos Çarşamba Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Ağustos Çarşamba Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'nın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'nın elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, Ankara'nın elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?

Son Dakika: Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 4 Ağustos Çarşamba Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Ağustos Çarşamba Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'nın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'nın elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, Ankara'nın elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? Ankara'nın elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

BALA

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞENTEPE - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABAZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABAZLI - Sokak: ABAZLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOLKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOLKÖY - Sokak: AVNİ AKYOL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOLKÖY - Sokak: TOLKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALÇEŞME - Sokak: ÇATALÇEŞME

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: YENİKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖSELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖSELİ - Sokak: KÖSELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR - Sokak: CUMHURİYET AFŞAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAVDANLI - Sokak: DAVDANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGİN - Sokak: HÜRRİYET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHRİBAN - Sokak: ŞEHRİBAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: DOSTLAR ÇİFTLİĞİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: BOYACILAR DOSTLAR ÇİFTLİGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: BEYNAM ÇİFTLİGİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: ATATÜRK....

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: BEYNAM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: GÜZEL BAHÇE EVLERİ

Belde/Köy: BEYNAM - Mahalle:

ÇANKAYA

09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3424

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞLU - Sokak: ÇAVUŞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİLER - Sokak: EVCİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHASANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHASANLI - Sokak: KARAHASANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRCÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRCÜ - Sokak: KÖMÜRCÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOHUMLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOHUMLAR - Sokak: TOHUMLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: YAYLA KÜME

ANKARA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

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