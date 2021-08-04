Son Dakika: Ankara elektrik kesintisi! 4 Ağustos Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?
Son Dakika: Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 4 Ağustos Çarşamba Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Ağustos Çarşamba Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'nın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'nın elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, Ankara'nın elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?
Son Dakika: Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 4 Ağustos Çarşamba Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Ağustos Çarşamba Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'nın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'nın elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, Ankara'nın elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? Ankara'nın elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER
BALA
09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞENTEPE - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ABAZLI - Sokak: ABAZLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOLKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOLKÖY - Sokak: AVNİ AKYOL
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOLKÖY - Sokak: TOLKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇATALÇEŞME - Sokak: ÇATALÇEŞME
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİKÖY - Sokak: YENİKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖSELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖSELİ - Sokak: KÖSELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR - Sokak: CUMHURİYET AFŞAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DAVDANLI - Sokak: DAVDANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ERGİN - Sokak: HÜRRİYET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHAMZALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEHRİBAN - Sokak: ŞEHRİBAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TEPEKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: DOSTLAR ÇİFTLİĞİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: BOYACILAR DOSTLAR ÇİFTLİGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: BEYNAM ÇİFTLİGİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: ATATÜRK....
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: BEYNAM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEYNAM - Sokak: GÜZEL BAHÇE EVLERİ
Belde/Köy: BEYNAM - Mahalle:
ÇANKAYA
09:00 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3424
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAVUŞLU - Sokak: ÇAVUŞLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EVCİLER - Sokak: EVCİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHASANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAHASANLI - Sokak: KARAHASANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRCÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KÖMÜRCÜ - Sokak: KÖMÜRCÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOHUMLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: TOHUMLAR - Sokak: TOHUMLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAYLA - Sokak: YAYLA KÜME
ANKARA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...