Son Dakika: Ankara elektrik kesintisi! 4 Ağustos Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek?

Son Dakika: Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya 4 Ağustos Çarşamba Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 4 Ağustos Çarşamba Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'nın elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'nın elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, Ankara'nın elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek?