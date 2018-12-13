Ankara'daki Tren Kazasıyla İlgili Valilikten İlk Açıklama: YHT, Kılavuz Treniyle Çarpıştı
Ankara Valiliği, Yüksek Hızlı Tren'in banliyö treniyle çarpıştığını açıkladı. Ankara Valisi Vasip Şahin olay yerine geldi.
Ankara'da yüksek hızlı tren kazası meydana geldi. İki vagonun devrildiği kazada 43 yolcu yaralanırken 4 kişi öldü. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada "Yüksek hızlı tren, banliyö treniyle çarpıştı" dendi.
ÜST GEÇİT VAGONLARIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ
Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in, Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz istasyonunda kaza yaptı. Ankara Valiliği, kazanın yüksek hızlı trenin banliyö trenine çarpması sonucu gerçekleştiğini bildirdi. Trenin çarptığı üst geçidin bir kısmı vagonların üstüne göçtü. İki vagonun devrildiği kazada 43 yolcu yaralanırken 4 kişi öldü.
YORUMLAR (5)
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İmajımız insanımızdan önemli onlar söylemeyince bu acı gerçek ortaya çıkmayacakCevap Yaz Yayından Kaldır
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:(Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Evet böyle bir kazada sadece yaralı açıklaması çok saçma ama inşaallah doğrudur.Rabbim yardım etsin herkeseCevap Yaz Yayından Kaldır
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neden açıkça insanlar bilgilendirilmiyor ben şu an kazanın olduğu yerdeyim çok sayıda ölü varCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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boylebır goruntuden sadece yaralı olması pek ınandırıcı gelmedı ya ıns olen yokturCevap Yaz 2 Yayından Kaldır