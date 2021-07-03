Son Dakika | Ankara'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
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Son Dakika | Ankara'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı

Son Dakika | Ankara'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Başkent'te bir otomobil, bir tır ve bir otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Başkent'te bir otomobil, bir tır ve bir otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Olay, Ankara-Eskişehir D-200 yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.D. kontrolündeki tır, S.Ü. kontrolündeki 06 PLB 89 plakalı özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle hakimiyetini kaybeden S.Ü.'de İ.T. kontrolündeki 06 PJL 70 plakalı otomobile çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada bir kişi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılırken, olayda toplam 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından tedavilerinin devamı için hastaneye götürüldü. Olay hakkında soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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