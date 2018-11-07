Son Dakika! Ankara'da Vergi Dairesi Başkanlığı Saldırısı İçin 50 Kişi Hakkında İddianame Hazırlandı
Son dakika... Ankara Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Ek Binası'na yönelik bombalı saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı. PKK/KCK'nın üst düzey yöneticileri dahil toplam 50 şüpheli hakkında dava açıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 1 Şubat 2018 tarihinde Ankara Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Ek Binasındaki bombalı eylemine ilişkin soruşturmasını tamamladı.
7'Sİ TUTUKLU 11 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME DÜZENLENDİ
Eylemden sorumlu olduğu değerlendirilen 7'si tutuklu 11 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. PKK/KCK'nın üst düzey 32 yöneticisi de iddianamede şüpheli olarak yer aldı.
MÜEBBETLE YARGILANACAKLAR
ABD'nin başına koyduğu PKK/KCK'nın üst düzey yöneticileri dahil toplam 50 şüpheli hakkında dava açıldı.