Son dakika: Ankara'da uyuşturucu satışı kavgasında 3 kişinin ölümüyle ilgili aranan zanlı yakalanarak tutuklandı
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Son dakika: Ankara'da uyuşturucu satışı kavgasında 3 kişinin ölümüyle ilgili aranan zanlı yakalanarak tutuklandı

09.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 12:20
Son dakika: Ankara'da uyuşturucu satışı kavgasında 3 kişinin ölümüyle ilgili aranan zanlı yakalanarak tutuklandı

Son dakika haberler: Ankara'da çeşitli tarihlerde uyuşturucu satışı nedeniyle 3 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayların azmettiricileri arasında olduğu belirlenen zanlı, polisin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Ankara'da çeşitli tarihlerde uyuşturucu satışı nedeniyle 3 kişinin öldürüldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayların azmettiricileri arasında olduğu belirlenen zanlı, polisin operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Altındağ ve Mamak ilçelerinde 3 Kasım ve 16 Aralık 2020 tarihlerinde iki grup arasında uyuşturucu satışı nedeniyle 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı olayların azmettiricileri arasında yer aldığı belirlenen Umut A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, hakkında uyuşturucu ticareti suçlarından 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Umut A'nın saklandığı adresi tespit etti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla Umut A'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Firari olduğu dönemde, emniyet birimlerini telefon ile arayan Umut A'nın, polise ve devlet büyüklerine hakaret edip "beni alamazsınız" diyerek kendisinin yakalanamayacağını iddia ettiği öğrenildi.

Ankara'da uyuşturucu satışı nedeniyle çıkan kavgada 16 Aralık 2020'de aracında silahla öldürülen "Dalin" lakaplı İsmail Altun ile hareket eden Umut A'nın, organize suç örgütünün iki liderinden biri olduğu önü sürüldü. Altun'a, 3 Kasım 2020'de Mamak'ta Aykut Danacı'nın öldüğü, Abdülkadir Denek ile Ahmet Şeyhoğlu'nun yaralandığı silahlı eylemin emrini verdiği de iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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