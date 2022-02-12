Son dakika: Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "gündüz" operasyonu - Haberler
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Son dakika: Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik "gündüz" operasyonu

AA, Aykut Karadağ - Güncel
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Son dakika: Ankara'da uyuşturucu satıcılarına yönelik

Son dakika gündem haberine göre Altındağ ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gündüz düzenlenen operasyonda 6 adrese baskın yapıldı.

ALTINDAĞ, ANKARA (AA) - Altındağ ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik gündüz düzenlenen operasyonda 6 adrese baskın yapıldı.

Ankara Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu operasyonlarının sabaha karşı yapılmaması gerektiğini belirterek, "Gece yapıyoruz uyuşturucu operasyonlarını çok anlatamıyoruz. Gündüz basalım, alalım." ifadelerinin ardından "gündüz" operasyon düzenledi.

Ekipler, Altındağ ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlenen 6 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonda, 2 av tüfeği ve 88,20 gram eroin ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

AA / Aykut Karadağ - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu, Altındağ, Ankara, Güncel, Haberler

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