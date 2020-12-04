Ankara'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 11 gözaltı
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Ankara'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 11 gözaltı

04.12.2020 11:02 | Son Güncelleme: 04.12.2020 11:08
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 11 gözaltı

ANKARA'da polisin, kent genelinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik düzenlediği şafak operasyonunda, 11 kişi gözaltına alındı.

ANKARA'da polisin, kent genelinde uyuşturucu satışı yapan şüphelilere yönelik düzenlediği şafak operasyonunda, 11 kişi gözaltına alındı. Kapısı 'koçbaşı' ile kırılan evdeki şüpheli, uyuşturucuyu klozete dökerken yakalandı. Başka bir evde yapılan aramada ise çocuk beşiğine gizlenmiş uyuşturucu bulundu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalarda, kent genelinde uyuşturucu satışı yapan 11 şüpheli tespit edildi. Ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen deliller sonrası harekete geçerek, tamamı Altındağ ilçesinde bulunan 14 adrese şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, aralarında aranma kaydı bulunan 2 kişi de dahil toplam 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan ev ve üst aramalarında 123 uyuşturucu hap, 168 gram metamfetamin, 4 kilo 220 gram esrar ile 5 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek ile bu silahlara ait 78 adet fişek ele geçirildi.

UYUŞTURUCUYU KLOZOTE DÖKERKEN YAKALANDI

Operasyon kapsamında baskın yapılan evlerden birisinin kapısı, zile basılmasına rağmen açan olmayınca koçbaşı ile kırıldı. Evdeki şüpheli, elindeki uyuşturucu maddeyi klozote dökerken yakalanarak gözaltına alındı. Başka bir evde yapılan aramada ise çocuk beşiği içerisine gizlenmiş uyuşturucu haplar ele geçirildi. Şüpheliler, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

 


- Ankara
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 11 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 11 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 11 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 11 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 11 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 11 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 11 gözaltı
Ankara'da uyuşturucu satıcılarına şafak operasyonu: 11 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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