Son dakika! Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Son dakika! Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika! Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışma kapsamında, farklı ağırlık ve cinste uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi hakkında ise adli işlemlere başlandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışma kapsamında, farklı ağırlık ve cinste uyuşturucu madde ele geçirilirken, 4 kişi hakkında ise adli işlemlere başlandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, Ankara'nın Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde 29 Ağustos'ta, H.A. ve H.K.'nin evinde uyuşturucu madde bulunduğu ve şahısların uyuşturucu madde satışı yaptıkları bilgisine ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde H.A. ve H.K.'nın evinde yapılan arama sonucunda, 100 gram metamfetamin, 10 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ankara Polatlı ilçesi Karahamzalı Mahallesi'nde bugün M.S.Ö. adlı şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisine ulaşıldı. Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde M.S.Ö. adlı şahsın evinde yapılan, arama sonucunda 263 gram kubar esrar, 7 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve 2 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Bugün Kahramankazan Akıncı Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kimlik kontrolü esnasında şüpheli hareketler sergileyen Ş.Y. adlı şahsın yapılan üst aramasında 14.5 gram kubar esrar, 8 buçuk gram bonzai, 1.6 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Söz konusu olaylarda uyuşturucu maddelere el konularak, toplam 4 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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