Son Dakika | Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 48 kişi tutuklandı - Haberler
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Son Dakika | Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 48 kişi tutuklandı

AA, Cankut Taşdan - Güncel
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Son Dakika | Ankara'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 48 kişi tutuklandı

Son dakika haberler... Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 357 şüpheliden 48'i tutuklandı.

Başkentte son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 357 şüpheliden 48'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kent genelinde 14-20 Şubat arasında düzenlediği operasyonlarda, 7 kilo 600 gram eroin, 1 kilogram esrar, 460 gram metamfetamin ve 72 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 357 zanlıdan 48'i işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Cankut Taşdan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Eroin, Güncel, Haberler

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