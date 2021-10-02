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Son dakika... Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı

Son dakika haberine göre Ankara'nın Sincan ilçesinde alt geçitte kontrolden çıkan araç, bariyerlere çarparak takla attı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde alt geçitte kontrolden çıkan araç, bariyerlere çarparak takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tandoğan Mahallesi Gimsa Alt Geçidinde meydana gelen kazada, Behcet Ö.'nün kullandığı 06 BYC 129 plakalı otomobil, Ayaş Caddesi'nden gelip Ankara Caddesi istikametine gitmek isterken varyant içerisinde sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yolun sağındaki beton bariyerlere çarpıp savrularak takla attı. Kaza sonucunda araçta bulunan Tuba Ö. yaralandı. Yaralı 112 vasıtasıyla Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ANKARA

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