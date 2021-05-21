Son dakika... Ankara'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı kaçtı
Gelen son dakika haberine göre Ankara'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı kaçtı.
Ankara'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı kaçtı.
N.E, Etlik Caddesi Dışkapı Köprüsü altında aralarında husumet bulunan O.A. ile karşılaştı.
Başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu N.E, yanında bulunan pompalı tüfekle O.A'ya ateş ederek kaçtı.
Cinayet Büro Amirliği ve 112 Acil Servis ekipleri, O.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis, firari zanlının yakalanması için çalışma başlattı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı