Son dakika... Ankara'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı kaçtı
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Son dakika... Ankara'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı kaçtı

Son dakika... Ankara'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı kaçtı
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Ankara'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı kaçtı.

Ankara'da tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldüren zanlı kaçtı.

N.E, Etlik Caddesi Dışkapı Köprüsü altında aralarında husumet bulunan O.A. ile karşılaştı.

Başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu N.E, yanında bulunan pompalı tüfekle O.A'ya ateş ederek kaçtı.

Cinayet Büro Amirliği ve 112 Acil Servis ekipleri, O.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, firari zanlının yakalanması için çalışma başlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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