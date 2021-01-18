Ankara'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Ankara'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Antik Yunan Proto Grek dönemine ait 405 adet bronz sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beypazarı Dibecik Mahallesi'nde piyasaya tarihi eser süreceği ihbarı yapılan G.A. ve M.Ş.'yı takibe aldı. Kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada Antik Yunan Proto Grek dönemine ait olduğu değerlendirilen 405 adet bronz sikke, 29 adet bronz takı eşyası, 2 mermer minyatür heykel, 1 tarihi obje ele geçirildi. El konulan tarihi eserler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, G.A. ve M.Ş. hakkında adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Görüntü dökümü: -Şüphelilerin gözaltına alınması-Ele geçirilen tarihi eserler

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı