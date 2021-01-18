Ankara'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Ankara'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

18.01.2021 18:22 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:29
Ankara'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Ankara'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltıANKARA'nın Beypazarı ilçesinde jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Antik Yunan Proto Grek dönemine ait 405 adet bronz sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, Antik Yunan Proto Grek dönemine ait 405 adet bronz sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beypazarı Dibecik Mahallesi'nde piyasaya tarihi eser süreceği ihbarı yapılan G.A. ve M.Ş.'yı takibe aldı. Kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada Antik Yunan Proto Grek dönemine ait olduğu değerlendirilen 405 adet bronz sikke, 29 adet bronz takı eşyası, 2 mermer minyatür heykel, 1 tarihi obje ele geçirildi. El konulan tarihi eserler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, G.A. ve M.Ş. hakkında adli işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Görüntü dökümü: -Şüphelilerin gözaltına alınması-Ele geçirilen tarihi eserler

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ozan Doğulu Serdar Ortaç Gülben Ergen Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Stjepan Tomas Josef De Souza Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 18:45:34. #1.15#
title