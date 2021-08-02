Son Dakika | Ankara'da son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 27'si tutuklandı
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Son Dakika | Ankara'da son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 27'si tutuklandı

Son Dakika | Ankara'da son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 27'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 204 şüpheliden 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 204 şüpheliden 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemek amacıyla 26 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 204 şüpheliden 27'sinin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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Son Dakika | Ankara'da son bir haftada uyuşturucu operasyonlarında yakalanan şüphelilerden 27'si tutuklandı - Haberler
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