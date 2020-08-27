Son Dakika | Ankara'da silahlı kavga: 1 yaralı Son dakika gündem haberine göre ANKARA'nın Altındağ ilçesinde Cesur Cem. Y., sokakta karşılaştığı husumetlilerinin silahlı saldırısına uğrayıp yaralandı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde Cesur Cem. Y., sokakta karşılaştığı husumetlilerinin silahlı saldırısına uğrayıp yaralandı. Saldırganlardan biri yakalanırken, 2 kişinin kaçtığı öğrenildi.

Olay, saat 04.00 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Çağdaş Sokak'ta meydana geldi. Aralarında önceden husumet bulunan Berk.Y. ve 2 arkadaşı ile Cesur Cem. Y., sokakta tartışmaya başladı. Kavgaya dönen tartışmanın sonunda karşı gruptan Cesur Cem. Y.'ye tabancayla ateş edildi. Ayağından vurulan Cesur Cem. Y., yere yığılırken, 3 şüpheli olay yerinden kaçtı. Devriye görevindeki polis ekibinin, silah seslerini duyarak olay yerine gelmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Polis, kaçan 3 şüphelinin peşine düşerken, yaralı sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonraso hastaneye kaldırıldı. Cesur Cem. Y.'nin yarasının hayati olmadığı belirlendi. Şüphelilerden Berk Y., polisin takibi sonucu bir süre sonra yakalanırken, ekipler diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA