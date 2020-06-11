Son Dakika: Ankara'da sağanak yağış sele neden oldu
Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
11.06.2020 21:24 | Son Güncelleme: 11.06.2020 22:07
Ankara'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı.
Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Birçok cadde ve sokak ulaşıma kapandı, çok sayıda araç yolda mahsur kaldı. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla otomobillerinden çıkarken, bir ambulansın da sel nedeniyle hareket edemediği görüldü. - ANKARA
Kaynak: İHA