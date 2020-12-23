Son dakika... Ankara'da polisi şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl 6 ay hapis

Edinilen son dakika gelişmesine göre Ankara'da otomobiliyle çarptığı polis memuru Mevlüt Metin'i şehit eden, 3 kişiyi de yaralayan sanık Seyit Çamran Kalaycı'ya ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Ankara'da otomobiliyle çarptığı polis memuru Mevlüt Metin'i şehit eden, 3 kişiyi de yaralayan sanık Seyit Çamran Kalaycı'ya ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Olay, 6 Mayıs 2019'da Akyurt ilçesinde meydana geldi. Otomobiliyle seyir halinde olan Seyit Çamran Kalaycı, Balıkhisar Mahallesi'nde Nesibe Çiçek'e, Saracalar Mahallesi'nde Zeynep Yüksel'e, daha sonra Ali Yavuz'a çarparak kaçtı. Ankara-Çankırı Yolu Karyağdı mevkisindeki kontrol noktasında görevli polis memuru Mevlüt Metin, Kalaycı'ya "dur" ihtarında bulundu. Kalaycı, yavaşlamayıp yolun kenarına kaçan polisin üzerine aracı sürerek ölümüne neden oldu. Yapılan takip sonucu yakalan Kalaycı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca dava açıldı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına sanık Kalaycı, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, bir önceki celse mütalaasını açıklayan savcıya, görüşünde bir değişiklik olup olmadığını sordu. Savcı mütalaasını tekrarlayarak, sanığın "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" ve 3 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanık Kalaycı, olayın bir trafik kazası olduğunu iddia ederek, "Ben şahısları tanımam. Hiçbirine karşı husumetim yoktu. Ayrıca benim akıl sağlığımla ilgili hastane raporları dosyada mevcut. O yüzden hükümle birlikte tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, beyanların ardından sanık hakkındaki hükmünü açıkladı. Buna göre sanık Kalaycı, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan ise toplam 30 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Kalaycı'nın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı