Son dakika haber... Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
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Son dakika haber... Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı

Son dakika haber... Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı ANKARA'da çatışma bölgelerindeki PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen Suriye uyruklu 3 kişi, gözaltına alındı.

Ankara'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı 

ANKARA'da çatışma bölgelerindeki PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyeleri ile irtibatlı oldukları tespit edilen Suriye uyruklu 3 kişi, gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalarla, Ankara'da bulunan Suriye uyruklu 4 kişinin çatışma bölgelerinde bulunan PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü üyeleriyle irtibatlı olduklarını tespit etti. Şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 4 şüpheliden 3'ü yakalayarak gözaltına aldı. Firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 

Fatih POYRAZ/ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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