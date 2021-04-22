Son Dakika | Ankara'da otomobil içeresinde meydana gelen patlamada bir kişi ağır yaralandı
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Son Dakika | Ankara'da otomobil içeresinde meydana gelen patlamada bir kişi ağır yaralandı

Son Dakika | Ankara'da otomobil içeresinde meydana gelen patlamada bir kişi ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Mamak ilçesinde meydana gelen ve araç içeresine sızan oto gazdan kaynaklandığı tahmin edilen patlamada, otomobil sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Mamak ilçesinde meydana gelen ve araç içeresine sızan oto gazdan kaynaklandığı tahmin edilen patlamada, otomobil sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

AA muhabirin edindiği bilgiye göre, Mamak ilçesi Kayaş İtfaiye İstasyonu önünde park haline bulunan bir otomobilde patlama meydana geldi.

Patlama sesi üzerine çıkan yangına müdahale eden itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Burak K'yi araçtan çıkarmayı başardı. Ağır şekilde yaralanan sürücü önce Hacettepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine, daha sonra da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Burak K'nin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Otomobilde inceleme yapan Ankara Emniyetine bağlı Bomba Uzmanı ekipler ilk incelmelerinde, otomobil içeresine sızan oto gazın sürücünün yaktığı sigara ile alev alarak patlamaya neden olduğunu belirledi.

Olayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

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