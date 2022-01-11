Son dakika haberi... Ankara'da suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi... Ankara'da suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Son dakika haberi... Ankara'da suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ANKARA'da, eğlence mekanları ile eğlence mekanlarının vale/koruma hizmetlerini zorla almaya çalıştığı belirlenen suç örgütüne operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, eğlence mekanları ile eğlence mekanlarının vale/koruma hizmetlerini zorla almaya çalıştığı belirlenen suç örgütüne operasyonda, 11 kişi gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, S.S. liderliğinde Çankaya ilçesindeki Filistin Caddesi civarında faaliyet gösteren suç örgütünün, bazı eğlence mekanları ile eğlence mekanlarının vale/koruma hizmetlerini zorla almaya çalıştığını tespit etti. Ayrıca kazancı yüksek olan esnafı yanlarına çekip, ortaklık yapan örgütün; bunun karşılığında nakit para, araç, tapu, menkul veya gayrimenkul aldıkları belirlendi. Bunun üzerine düzenlenen operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği belirtildi. Operasyonda; 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, değişik marka ve ebatlarda 1000'in üzerinde fişek, uyuşturucu madde, polis üniformasında kullanılan arma, polis yeleği, biber gazı ve çok sayıda çek/senet ele geçirildi.

Son dakika haberi... Ankara'da suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Son dakika haberi... Ankara'da suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Son dakika haberi... Ankara'da suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Son dakika haberi... Ankara'da suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Son dakika haberi... Ankara'da suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Son dakika haberi... Ankara'da suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Son dakika haberi... Ankara'da suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

Son dakika haberi... Ankara'da suç örgütüne operasyon: 11 gözaltı

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