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Son Dakika | Ankara'da liseler arası futbol maçında tekme ve yumruklu kavga kamerada

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Ankara'da liseler arası futbol maçında tekme ve yumruklu kavga kamerada ANKARA'da liseler arası futbol turnuvası maçında çıkan tekme ve yumruklu kavgayı hakem ve antrenörler güçlükle ayırdı.

ANKARA (DHA) - Ankara'da liseler arası futbol maçında tekme ve yumruklu Kavga kamerada ANKARA'da liseler arası futbol turnuvası maçında çıkan tekme ve yumruklu kavgayı hakem ve antrenörler güçlükle ayırdı. Olayda bazı sporcular hafif yaralanırken, maç iptal edildi. Kavga, cep telefonu kamerasına da yansıdı. 19 Mayıs Spor Tesisleri'nde amatör spor kulüplerinin maçlarının yapıldığı futbol sahasında, iki lise takımının müsabakası oynandı. Maçta futbolcular arasında başlayan gerginlik, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga nedeniyle maça ara verilirken, sahadaki ve kulübedeki diğer sporcular da kavgaya karıştı. Tekme ve yumrukların da olduğu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Güçlükle ayrılan kavga sonrası maç iptal edilirken, bazı sporcular yaralandı.

Son Dakika | Ankara'da liseler arası futbol maçında tekme ve yumruklu kavga kamerada

Son Dakika | Ankara'da liseler arası futbol maçında tekme ve yumruklu kavga kamerada

Son Dakika | Ankara'da liseler arası futbol maçında tekme ve yumruklu kavga kamerada

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