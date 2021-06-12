Ankara'da kaza, kazayı getirdi: 1 yaralı
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Ankara'da kaza, kazayı getirdi: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe - Haberler | 3. Sayfa

Ankara'da kaza, kazayı getirdi: 1 yaralı Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen kaza nedeniyle yavaşlayan trafikte 3 araçlı bir maddi hasarlı kaza daha meydana geldi.

Ankara'da kaza, kazayı getirdi: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen kaza nedeniyle yavaşlayan trafikte 3 araçlı bir maddi hasarlı kaza daha meydana geldi. Kazada, 1 kişi yaralanarak hastaneye sevk edildi.

Kaza, akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana geldi. Muhammed Cesur idaresinde Ayaş yolu Ankara istikametinde ilerleyen 06 DC 4952 plakalı araca, Alirıza Katrancı'nın kontrolündeki 34 PAT 25 plakalı araç arkadan çarptı. Kazada, Katrancı yaralanırken polis ekipleri de yol üzerinde ışıklı işaretlemeler yaptı.

Peş peşe kaza

Trafiğin yavaşlaması üzerine Erdem Yıldırım sevk ve idaresindeki 06 YS 044 plakalı araca kaza nedeniyle durduğu sırada, Osman Doğan sevk ve idaresindeki 06 CDH 184 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Yine aynı istikamette arkadan gelen Sürücü Murat Güler idaresindeki 06 BVL 624 plakalı araç da hızını alamayarak kazaya karıştı. Çarpması sonucu üç araçlı maddi hasarlı trafik kazası meydana gelirken polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Ankara'da kaza, kazayı getirdi: 1 yaralı
Ankara'da kaza, kazayı getirdi: 1 yaralı
Ankara'da kaza, kazayı getirdi: 1 yaralı
Ankara'da kaza, kazayı getirdi: 1 yaralı
Ankara'da kaza, kazayı getirdi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Gökşen Efe

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