Son dakika gündem: Ankara'da Karapürçek Çetesi'ne operasyon: 7 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Ankara'da Karapürçek Çetesi'ne operasyon: 7 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ANKARA'nın Altındağ ilçesinde esnafı korkutarak tezgahları ve ve büfelerini ele geçiren, tehdit edip, haraç isteyen ve birçok iş yerini kurşunlayan 'Karapürçek Çetesi'ne yönelik operasyonda aralarında örgüt lideri G.A.'nın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

ALTINDAĞ, ANKARA (DHA) - ANKARA'nın Altındağ ilçesinde esnafı korkutarak tezgahları ve ve büfelerini ele geçiren, tehdit edip, haraç isteyen ve birçok iş yerini kurşunlayan 'Karapürçek Çetesi'ne yönelik operasyonda aralarında örgüt lideri G.A.'nın da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Ankara Organize Suçlara Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ'ın Karapürçek Mahallesi'nde esnaftan tehditle haraç topladığı belirlenen suç örgütünü takibe aldı. Yapılan çalışmada liderliğini G.A.'nın yaptığı Karapürçek Çetesi'nin, esnafa baskı yaparak haksız menfaat temin ettiği, kokoreç tezgahı ve büfeleri ele geçirdikleri, birçok iş yerinin kurşunlama olayına karıştıkları saptandı. Ayrıca suç örgütünün, esnaftan 'koruma' adı altında haraç topladığı tespit edildi. Yapılan çalışmaların ardından, aralarında 'adam öldürme' suçundan cezaları bulunan ve yurt dışına kaçma hazırlığı yapan örgüt lideri G.A. ve örgüt yöneticisi Ü.Ç'nin de aralarında bulunduğu 7 kişiye yönelik operasyon düzenlendi. 13 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 2 adet pompalı tüfek, 'akrep' tabir edilen otomatik tabanca ve çok sayıda değişik çaplarda fişek ele geçirildi.

Son dakika gündem: Ankara'da Karapürçek Çetesi'ne operasyon: 7 gözaltı

Son dakika gündem: Ankara'da Karapürçek Çetesi'ne operasyon: 7 gözaltı

Son dakika gündem: Ankara'da Karapürçek Çetesi'ne operasyon: 7 gözaltı

Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da azaldı, İzmir'de arttı

Kovid-19 vaka sayısı İstanbul ve Ankara'da azaldı, İzmir'de arttı

 İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

İllere göre 13-19 Kasım döneminde Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 277,88, Ankara'da 197,20, İzmir'de 70,02 oldu.

 Emniyet: Türkeş'i anma etkinliğine katılımcı gibi gelenlerle düzenleyenler arasında arbede çıktı

Emniyet: Türkeş'i anma etkinliğine katılımcı gibi gelenlerle düzenleyenler arasında arbede çıktı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title