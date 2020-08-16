Son dakika! Ankara'da karantinada olması gereken kişi jandarma kontrolünden kaçamadı
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Son dakika! Ankara'da karantinada olması gereken kişi jandarma kontrolünden kaçamadı

Son dakika haberleri: Ankara'da karantinada olması gereken bir kişi, Abant Tabiat Parkı'nın girişinde jandarma kontrolüne takıldı.

16.08.2020 17:44 | Son Güncelleme: 16.08.2020 18:09

Ankara'da karantinada olması gereken bir kişi, Abant Tabiat Parkı'nın girişinde jandarma kontrolüne takıldı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Abant Tabiat Parkı girişinde yaptıkları kontrolde, bir kişinin Ankara'da evinde karantinada olması gerekirken burada olduğunu belirledi.

Bunun üzerine sağlık ekiplerine bilgi verildi.

Tabiat parkına gelen sağlık ekipleri, Kovid-19 testi pozitif olan kişi ile temas ettiği gerekçesiyle yanındaki arkadaşını da Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesine götürdü.

Karantina kurallarına uymadığı tespit edilen kişiye, idari para cezası kesileceği ve hakkında yasal işlem başlatılacağı belirtildi.

Bu arada tabiat parkında dezenfeksiyon işlemi de yapıldı.

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Son dakika! Ankara'da karantinada olması gereken kişi jandarma kontrolünden kaçamadı

Kaynak: AA

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