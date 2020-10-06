Son Dakika | Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı

06.10.2020 18:31 | Son Güncelleme: 06.10.2020 18:34
Son Dakika | Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Başkentte kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, il genelinde sigara, tütün, elektronik eşya ve içki kaçakçılığına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin, 28 Eylül-4 Ekim tarihlerinde düzenlediği operasyonlarda, 4 milyon 233 bin 574 kaçak makaron puro, 2 bin 374 kilogram kaçak tütün, 684 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 155 kaçak cep telefonu, 117 paket kaçak sigara ve 45 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Operasyonlarda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cankut Taşdan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şehrazat Esra Erol Seren Serengil Erdal Beşikçioğlu
Spor Erol Bulut Fırat Aydınus Ahmet Ağaoğlu Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Ekim Türk Çocuk Ermenistan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 39 şüpheli yakalandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.10.2020 18:39:04. #1.15#
title