Son dakika! Hırsızlık çetesine yapılan operasyonda 13 zanlı yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'da 28 hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri iddia edilen 13 şüpheli, polisin eş zamanlı operasyonlarıyla gözaltına alındı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Başkentte meydana gelen 28 hırsızlık olayıyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Çalışma sonucu hırsızlığı A.M, O.K, Y.C, E.K, D.K, A.K, C.P ve M.A'nın gerçekleştirdiği ve çaldıkları malları S.İ.M, A.İ.Ü, M.E ve T.E'ye sattıkları tespit edildi.

Ekiplerce 7 Aralık'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli ile hırsızlık suçundan aranması olan S.Y. gözaltına alındı.

Zanlıların ikamet ve iş yerleri başta olmak üzere 16 ayrı adreste yapılan aramalarda, 4 tabanca, 6 cep telefonu, bir bıçak, çok sayıda plywood (filmli kontrplak), çek-senet, özellikle inşaat işlerinde kullanılan el aleti, kombi, akü, kablo ve gıda malzemesi ele geçirildi.

Akraba oldukları anlaşılan hırsızlık zanlılarının birbirlerinin ya da yakın akrabalarının üzerine kayıtlı veya çalıntı icralık araçları internetten satın aldıkları, bu araçlara aynı marka ve modelde araçlarda takılı plakaları bastıkları, tespit edilmeyi zorlaştırmak için her hırsızlık eyleminde farklı aracı kullandıkları belirlendi.

Hurdacılar S.İ.M, A.İ.Ü, M.E ve T.E'nin, hırsızlık çetesinden satın aldıkları malzemeleri piyasaya sürdüğü, bu yöntemle 28 ayrı hırsızlık olayında müştekilerin 1 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.

Zanlıların birden fazla suç kaydının olduğu ve hırsızlık suçundan sık sık cezaevine girdikleri ortaya çıktı.

Ayrıca A.M'nin bir, O.K. ve S.Y'nin iki hırsızlık suçundan mahkemelerce arandıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin yaptığı bazı soygunlar, güvenlik kameralarına da yansıdı.